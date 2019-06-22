Неймовірний трилер у відеоогляді матчу Англія – Румунія – 2:4

Англія U-21 у фантастичному матчі 2 туру групи С на Євро-2019 U-21 поступилась Румунії. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Євро-2019 U-21. Група С, 2 тур

Англія – Румунія – 2:4

Голи: Грей, 79, Абрахам, 87 – Пушкаш, 76, Хаджі, 85, Коман, 89, 90+5

Євро-2019 U-21: Англія у суперматчі поступилась Румунії і втратила шанси на плей-офф, Франція переграла хорватів

Збірні Англії та Румунії зустрілись у 2 турі групового етапу Євро-2020 U-21. Команди довгий час тримали нулі на табло, поки на 76-й хвилині Пушкаш не відкрив рахунок у зустрічі. Вже за 3 хвилини Демарай Грей відновив рівновагу, але Хаджі знову вивів румунів уперед, проте англійці знову відігрались. Наприкінці зустрічі Коман забив переможні 2 голи.

Англія після цього туру достроково позбулись шансів вийти у півфінал, тоді як Румунія набрала 6 очок.