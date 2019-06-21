toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ФЕРНАНДО ТОРРЕС ТРАНСФЕРИ ДАРІО СРНА НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Євро-2019 U-21: Англія у суперматчі поступилась Румунії та майже втратила шанси на плей-офф

21:47 461 Читать на русском
Євро-2019 U-21: Англія у суперматчі поступилась Румунії та майже втратила шанси на плей-офф
Англія – Румунія – 2:4 / ФА

Збірна Англії U-21 з тріском програла Румунії та майже не залишила для себе шансів вийти у плей-офф Євро-2019.

Євро-2019 U-21. Група С, 2 тур

Англія – Румунія – 2:4

Голи: Грей, 79, Абрахам, 87 – Пушкаш, 76, Хаджі, 85, Коман, 89, 90+5

Євро-2019 U-21: Дуелунд асистом допоміг Данії переграти Австрію, Німеччина знищила Сербію

У матчі 2 туру групи С Євро-2019 U-21 збірна Англії зустрілась із Румунією. Команди видали справжній трилер в останні 15 хвилин матчу. Спочатку Георге Пушкаш відкрив рахунок у зустрічі, після чого Демарай Грей відновив рівновагу. Іяніс Хаджі на 85-й хвилині знову вивів румунів уперед, але Теммі Абрахам знову встановив рівний рахунок на табло. Тоді за справу взявся Флорінель Коман, який забив 2 переможні м'ячі.

У підсумку, Англія майже втратила шанси на 1/8 фіналу з нулем очок, і "трьом левам" залишається очікувати фінального свистка у матчі між Францією та Хорватією.

blog_ava
Сампдорія втрутилась у боротьбу за Маліновського та вже зробила пропозицію Генку
08:52
4308
Теги
Світ Румунія Румунія Чемпіонат Європи U-21 Англія U-21 Англія U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
6
хв
Перу
22:00
Бразилія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук