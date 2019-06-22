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Невероятный триллер в видеообзоре матча Англия – Румыния – 2:4

06:00 163 Читати українською
Невероятный триллер в видеообзоре матча Англия – Румыния – 2:4
Англия – Румыния – 2:4 / ФА

Англия U-21 в фантастическом матче 2 тура группы С на Евро-2019 U-21 уступила Румынии. Смотрите видео голов и обзор матча.

Евро-2019 U-21. Группа С, 2 тур

Англия – Румыния – 2:4

Голы: Грей, 79, Абрахам, 87 – Пушкаш, 76, Хаджи, 85, Коман, 89, 90+5

Евро-2019 U-21: Англия в суперматче уступила Румынии и потеряла шансы на плей-офф, Франция переиграла хорватов

Сборные Англии и Румынии встретились во 2 туре группового этапа Евро-2020 U-21. Команды долгое время держали нули на табло, пока на 76-й минуте Пушкаш не открыл счет во встрече. Уже через 3 минуты Демарай Грей восстановил равновесие, но Хаджи снова вывел румын вперед, однако англичане снова отыгрались. В конце встречи Коман забил победные 2 гола.

Англия после этого тура досрочно лишились шансов выйти в полуфинал, тогда как Румыния набрала 6 очков.

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Англия Чемпионат Европы U-21 Англия U-21 Англия U-21 Румыния Румыния Видеоновости
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