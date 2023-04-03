Підопічним Карло Анчелотті потрібно було реабілітуватися за поразку від Барселони перед міжнародною паузою. Зазначимо, що з цією задачею Реал впорався винятково. В першому таймі рахунок на табло вже був розгромним. Спочатку відзначився Родріго, а потім Бензема влаштував справжній кошмар Вальядоліду, забивши три м'ячі за сім хвилин. Після перерви Асенсіо і Васкес записали у свій актив по голу.

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Мадридський Реал наразі посідає друге місце, маючи 59 балів. Підопічні Анчелотті відстають від Барселони на 12 пунктів. Вальядолід перебуває на 17 місці, випереджаючи зону вильоту всього на одне очко.

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