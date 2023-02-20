Атлетіко на своєму полі приймав у 22 турі Атлетік. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

В першому таймі обидві команди мали нагоду відкрити рахунок в матчі, але забити гол нікому не вдалося. Атлетіко, як справжній господар, володів ініціативою. Команда Сімеоне атакувала гостріше протягом першої половини зустрічі.

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У другому таймі Атлетіко не збавляв обертів, але зламати оборону гостей із Більбао не вдалося. Хулен Агірресабала не раз рятував свою команду. На 73 хвилині м’яч все ж таки залетів у ворота команди Вальверде. Дальнім ударом Антуан Грізманн відкрив рахунок у матчі, який зберігся до фінального свистка.

Атлетіко набрав 41 очко і на пункти відстає від третьої сходинки. Атлетік посідає сьому сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 32 очки.

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