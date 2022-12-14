Колишній півзахисник Барселони і збірної Бразилії Рівалдо обрав свого фаворита у фіналі Мундіалю в Катарі.

Ліонель Мессі отримав другий шанс стати чемпіоном світу. У 2014-му Аргентина програла Німеччині, а а тепер вийшла у фінал ЧС-2022. Бразилець Рівалдо, який став чемпіоном світу-2002, підтримає у фіналі саме команду Аргентини.

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"Збірної Бразилії і Неймара у цьому фіналі чемпіонату світу не буде, тому я вболіватиму за Аргентину. Ліонелю Мессі, ти давно заслужив стати чемпіоном світу, але Бог знає все і нагородить тебе цієї неділі.

Ти заслуговуєш на цей титул за те, яким ти є, і за чудовий футбол, у який завжди грав. Знімаю капелюха перед тобою. Хай благословить тебе Бог", – написав Рівалдо в Instagram, додавши світлину Ліонеля Мессі.

Фінал ЧС-2022 буде зіграний у неділю, 18 грудня. Суперником Аргентини стане переможець пари Франція – Марокко. Це буде останній матч у кар'єрі Мессі на чемпіонатах світу.

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