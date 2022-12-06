Неймар все ж мав ложечку дьогтю у великій бочці меду за мотивами матчу 1/8 фіналу ЧС проти Південної Кореї (4:1).

Бразильці вже у першому таймі зім'яли суперника з рахунком 4:0, а їхній лідер оформив гол+асист. Другий тайм вже більше скидався на циркову виставу, а не матч чемпіонату світу.

Дикі танці у відеоогляді матчу Бразилія – Південна Корея – 4:1

По перерві Неймар постійно вигадував якісь фінти, проте вони далеко не завжди приносили успіх. Натомість корейцям вдалося майстерно принизити найдорожчого футболіста світу. Правий захисник Мун Хван Кім ефектно прокинув поміж ніг Нею, коли той кинувся пресингувати біля бокової лінії. Представника Чонбук Моторс оцінюють всього у 1 мільйон євро, але тепер йому точно є, чим похизуватися перед нащадками.

Se comió 4 y quizás alguno más contra este Brasil pero M H Kim le tiró un caño a Neymar. Yo si soy él me voy hecho. pic.twitter.com/VBPXl3APUP — Shodri aka Rodrigo Scaff (@soyshodriok) December 5, 2022

Неймар навряд засмутився своєму міні-фіаско, адже Бразилія втримала розгромну перемогу і вийшла до 1/4 фіналу, де зіграє проти хорватів.

Бразилія вийшла в чвертьфінал ЧС-2022, розтрощивши Південну Корею за 36 хвилин