Неймар зазнав приниження від гравця Південної Кореї – відео маленької помсти за виліт з ЧС-2022
Неймар все ж мав ложечку дьогтю у великій бочці меду за мотивами матчу 1/8 фіналу ЧС проти Південної Кореї (4:1).
Бразильці вже у першому таймі зім'яли суперника з рахунком 4:0, а їхній лідер оформив гол+асист. Другий тайм вже більше скидався на циркову виставу, а не матч чемпіонату світу.
Дикі танці у відеоогляді матчу Бразилія – Південна Корея – 4:1
По перерві Неймар постійно вигадував якісь фінти, проте вони далеко не завжди приносили успіх. Натомість корейцям вдалося майстерно принизити найдорожчого футболіста світу. Правий захисник Мун Хван Кім ефектно прокинув поміж ніг Нею, коли той кинувся пресингувати біля бокової лінії. Представника Чонбук Моторс оцінюють всього у 1 мільйон євро, але тепер йому точно є, чим похизуватися перед нащадками.
Неймар навряд засмутився своєму міні-фіаско, адже Бразилія втримала розгромну перемогу і вийшла до 1/4 фіналу, де зіграє проти хорватів.
Бразилія вийшла в чвертьфінал ЧС-2022, розтрощивши Південну Корею за 36 хвилин