Неймар все же получил ложечку дегтя в большой бочке меда по мотивам матча 1/8 финала ЧМ против Южной Кореи (4:1).

Бразильцы уже в первом тайме смяли соперника со счетом 4:0, а их лидер оформил гол+ассист. Второй тайм уже больше походил на цирковое представление, а не матч чемпионата мира.

Дикие танцы в видеообзоре матча Бразилия – Южная Корея – 4:1

После перерыва Неймар постоянно придумывал какие-то финты, однако они далеко не всегда приносили успех. Корейцам же удалось мастерски унизить самого дорогого футболиста мира. Правый защитник Мун Хван Ким эффектно прокинул между ног Нею, когда тот бросился прессинговать у боковой линии. Представителя Чонбук Моторс оценивают всего в 1 миллион евро, но теперь ему точно есть, чем похвастаться перед потомками.

Se comió 4 y quizás alguno más contra este Brasil pero M H Kim le tiró un caño a Neymar. Yo si soy él me voy hecho. pic.twitter.com/VBPXl3APUP — Shodri aka Rodrigo Scaff (@soyshodriok) December 5, 2022

Неймар вряд ли расстроился своему мини-фиаско, ведь Бразилия удержала разгромную победу и вышла в 1/4 финала, где сыграет против хорватов.

Бразилия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, сокрушив Южную Корею за 36 минут