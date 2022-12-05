Збірна Бразилії вдруге в історії чемпіонатів світу забила чотири м'ячі за перший тайм. Вперше "селесао" забили чотири голи за перший тайм на Мундіалі у 1954 році у матчі з Мексикою.

Бразилія вийшла в чвертьфінал ЧС-2022, розтрощивши Південну Корею за 36 хвилин

Окремо варто відзначити Неймара – форвард ПСЖ забив на своєму третьому чемпіонаті світу. До цього подібним досягненням могли похвалитися лише Пеле та Роналдо. До речі, Пеле спостерігав за цим матчем з лікарні і, напевно, порадувався як перемозі, так і стилю, в якому вона була здобута.

Головний тренер збірної Бразилії Тіте був настільки впевнений у власних силах, що випустив на поле третього воротаря команди Вевертона. Тим самим тренер задіяв на ЧС-2022 у Катарі всіх 26 гравців своєї команди, які потрапили до заявки на турнір. Таким чином, збірна Бразилії стала першою командою в історії чемпіонатів світу, яка задіяла 26 футболістів на одному турнірі.