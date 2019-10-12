Неймар веде переговори з ПСЖ щодо продовження контракту, – журналіст

Французький ПСЖ планує продовжити співпрацю з бразильським нападником команди Неймаром.

Сторони вже розпочали переговори щодо продовження чинної угоди, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шіра.

Неймар встановив приголомшливий рекорд у складі збірної Бразилії

За інформацією джерела, над цим питанням працює спортивний директор ПСЖ Леонардо. Французький клуб хоче продовжити контракт з Неймаром до 2024 року. Нинішня угода бразильця з парижанами діє до літа 2022 року. Повідомляється, що сторони провели попередні переговори, які закінчилися позитивно.

До слова, минулого літа Неймар хотів покинути ПСЖ, про що говорив відкрито. На нього претендували Реал і Барселона.

"Мені хотілось все покинути, на щастя, діти нічого не бачили": Мессі про намір піти з Барси та план Флорентіно Переса