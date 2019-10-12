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Неймар веде переговори з ПСЖ щодо продовження контракту, – журналіст

06:30 112 Читать на русском
Неймар веде переговори з ПСЖ щодо продовження контракту, – журналіст
Неймар / фото із соцмереж

Французький ПСЖ планує продовжити співпрацю з бразильським нападником команди Неймаром.

Сторони вже розпочали переговори щодо продовження чинної угоди, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шіра.

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За інформацією джерела, над цим питанням працює спортивний директор ПСЖ Леонардо. Французький клуб хоче продовжити контракт з Неймаром до 2024 року. Нинішня угода бразильця з парижанами діє до літа 2022 року. Повідомляється, що сторони провели попередні переговори, які закінчилися позитивно.

До слова, минулого літа Неймар хотів покинути ПСЖ, про що говорив відкрито. На нього претендували Реал і Барселона.

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Теги
Франція Леонардо Араужо Леонардо Араужо Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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