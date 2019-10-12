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Неймар ведет переговоры с ПСЖ о продлении контракта, – журналист

06:30 35 Читати українською
Неймар ведет переговоры с ПСЖ о продлении контракта, – журналист
Неймар / фото из соцсетей

Французский ПСЖ планирует продолжить сотрудничество с бразильским нападающим команды Неймаром.

Стороны уже начали переговоры о продлении действующего соглашения, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

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По информации источника, над этим вопросом работает спортивный директор ПСЖ Леонардо. Французский клуб хочет продлить контракт с Неймаром до 2024 года. Нынешнее соглашение бразильца с парижанами действует до лета 2022 года. Сообщается, что стороны провели предварительные переговоры, которые закончились положительно.

К слову, прошлым летом Неймар хотел покинуть ПСЖ, о чем говорил открыто. На него претендовали Реал и Барселона.

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Теги
Франция Леонардо Араужо Леонардо Араужо Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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