Неймар встановив приголомшливий рекорд у складі збірної Бразилії

Товариський матч між збірними Бразилії та Сенегалу (1:1) став 100-м для нападника ПСЖ Неймара в складі національної команди.

Позначки у 100 матчів за збірну Бразилії Неймар досяг у віці 27 років – раніше цього зробити не вдавалося нікому, повідомляє ESPN.

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100 і більше матчів за "пентакампеонів" провели лише шість футболістів. Це Кафу (142), Роберто Карлос (125), Дані Алвес (116), Лусіо (105), Таффарел (101) і Робіньо (100), але кожному з них знадобилося для цього більше часу, ніж Неймару.

Форвард дебютував за "селесао", у жовтні 2010 року. У 100-а поєдинках за свою національну команду бразилець записав собі в актив 61 забитий м'яч.

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