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Неймар вдруге поспіль пропустить матч ПСЖ

17:35 152 Читать на русском
Неймар вдруге поспіль пропустить матч ПСЖ
Неймар / Reuters

Форвард ПСЖ Неймар не допоможе команді в матчі 2-го туру чемпіонату Франції проти Ренна.

 

"Неймар не закінчив тренування в загальній групі сьогодні. Для нього ще занадто рано грати, особливо проти Ренна на їхньому полі. Ми почекаємо ще тиждень, щоб він знову тренувався в загальній групі", – наводить слова тренера ПСЖ Томаса Тухеля L'Equipe.

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Нагадаємо, Неймар не потрапив в заявку на матч 1-го туру проти Німа (3:0), що породило чутки про виключення бразильця з команди. Пізніше повідомлялося, що його відсутність пов'язана з наслідками травми.

Додамо, що чутки про відсторонення Неймара виникли на тлі невизначеності з його майбутнім в ПСЖ. У послугах бразильця зацікавлені Барселона та Реал.

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Франція Трансфери ПСЖ Ренн - ПСЖ Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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