Неймар второй раз подряд пропустит матч ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар не поможет команде в матче 2-го тура чемпионата Франции против Ренна.

"Неймар не закончил тренировку в общей группе сегодня. Ему еще слишком рано играть, особенно против Ренна на их поле. Мы подождем еще неделю, чтобы он снова тренировался в общей группе", – приводит слова тренера ПСЖ Томаса Тухеля L'Equipe.

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Напомним, Неймар не попал в заявку на матч 1-го тура против Нима (3:0), что породило слухи об исключении бразильца из команды. Позже сообщалось, что его отсутствие связано с последствиями травмы.

Добавим, что слухи об отстранении Неймара возникли на фоне неопределенности с его будущим в ПСЖ. В услугах бразильца заинтересованы Барселона и Реал.

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