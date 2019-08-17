toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Неймар второй раз подряд пропустит матч ПСЖ

17:35 31 Читати українською
Неймар второй раз подряд пропустит матч ПСЖ
Неймар / Reuters

Форвард ПСЖ Неймар не поможет команде в матче 2-го тура чемпионата Франции против Ренна.

 

"Неймар не закончил тренировку в общей группе сегодня. Ему еще слишком рано играть, особенно против Ренна на их поле. Мы подождем еще неделю, чтобы он снова тренировался в общей группе", – приводит слова тренера ПСЖ Томаса Тухеля L'Equipe.

Неймар обеспокоен из-за боли в ноге – у бразильца может случиться рецидив травмы

Напомним, Неймар не попал в заявку на матч 1-го тура против Нима (3:0), что породило слухи об исключении бразильца из команды. Позже сообщалось, что его отсутствие связано с последствиями травмы.

Добавим, что слухи об отстранении Неймара возникли на фоне неопределенности с его будущим в ПСЖ. В услугах бразильца заинтересованы Барселона и Реал.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
Самбрано может покинуть Динамо – защитник имеет три предложения из Европы
07:30
532
Теги
Франция Трансферы ПСЖ Ренн - ПСЖ Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Нант
18:30
Марсель
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук