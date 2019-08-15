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Неймар стурбований через біль в нозі – в бразильця може трапитись рецидив травми

16:46 901 Читать на русском
Неймар стурбований через біль в нозі – в бразильця може трапитись рецидив травми
Неймар / Reuters

Нападник ПСЖ Неймар може отримати рецидив старої травми.

Нападник ПСЖ Неймар може заробити рецидив старої травми п'ятої плюснової кістки, повідомляє Le Parisien.

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Голова медичної служби парижан Ерік Роллан заявив, що у футболіста можуть бути ускладнення, коли він почне давати повне навантаження на свою ногу. За словами фахівця, ймовірність рецидиву перелому плюснової кістки дуже велика.

Нагадаємо, бразилець на початку минулого року зламав п'яту плюснову кістку, через що йому довелося перенести операцію. Цього року ситуація повторилася, проте хірургічного втручання вже не було. Через травми футболіст обидва рази пропускав найважливіші матчі ПСЖ у плей-офф Ліги чемпіонів.

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Теги
Неймар в Барселону Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери ПСЖ
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