Неймар в Барселону: ПСЖ озвучив нові умови, за яких відпустить форварда до каталонців – трансфер під загрозою

ПСЖ визначився, за яких умов відпустить Неймара в Барселону.

ПСЖ озвучив Барселоні умови, за яких парижани готові відпустити Неймара, передає RAC1.

ПСЖ відсторонив Неймара від тренувань з командою

Французи вимагають Філіппе Коутінью, Нельсона Семеду, Жан-Клера Тодібо і 90 млн євро за зіркового форварда.

Повідомляється, що Барселона перебуває в роздумах щодо висунутих умов.

Додамо, що Неймар пропустив перший тур Ліги 1 і, скоріш за все, не зіграє у найближчих матчах ПСЖ через гнів фанатів паризького клубу.

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