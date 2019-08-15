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Неймар в Барселону: ПСЖ озвучив нові умови, за яких відпустить форварда до каталонців – трансфер під загрозою

11:25 650 Читать на русском
Неймар в Барселону: ПСЖ озвучив нові умови, за яких відпустить форварда до каталонців – трансфер під загрозою
Неймар / Reuters

ПСЖ визначився, за яких умов відпустить Неймара в Барселону.

ПСЖ озвучив Барселоні умови, за яких парижани готові відпустити Неймара, передає RAC1.

ПСЖ відсторонив Неймара від тренувань з командою

Французи вимагають Філіппе Коутінью, Нельсона Семеду, Жан-Клера Тодібо і 90 млн євро за зіркового форварда.

Повідомляється, що Барселона перебуває в роздумах щодо висунутих умов.

Додамо, що Неймар пропустив перший тур Ліги 1 і, скоріш за все, не зіграє у найближчих матчах ПСЖ через гнів фанатів паризького клубу.

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Теги
Іспанія Трансфери Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Трансфери Барселони Неймар в Барселону
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