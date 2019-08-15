ПСЖ відсторонив Неймара від тренувань командою

Нападник ПСЖ Неймар не буде тренуватися в загальній групі разом із одноклубниками.

ПСЖ вирішив покарати Неймара відстороненням від роботи разом з командою, запевняє Esporte Interativo.

ПСЖ запропонував Реалу включити в угоду щодо Неймара зіркового вінгера мадридців

За інформацією видання, бразилець буде тренуватися самостійно до тих пір, поки не вирішиться питання з його майбутнім в команді.

До слова, останнім часом головним претендентом на бразильця став Реал. Також переговори про трансфер Неймара, який рішуче налаштований покинути Париж цього літа, веде Барселона, яка готова віддати в обмін на бразильця вінгера Філіппе Коутінью і півзахисника Івана Ракітіча.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону