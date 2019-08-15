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Неймар в Барселону: ПСЖ озвучил новые условия, при которых отпустит форварда каталонцев – трансфер под угрозой

11:25 250 Читати українською
Неймар в Барселону: ПСЖ озвучил новые условия, при которых отпустит форварда каталонцев – трансфер под угрозой
Неймар / Reuters

ПСЖ определился, при каких условиях отпустит Неймара в Барселону.

ПСЖ озвучил Барселоне условия, при которых парижане готовы отпустить Неймара, передает RAC1.

ПСЖ отстранил Неймара от тренировок с командой

Французы требуют Филиппе Коутиньо, Нельсона Семеду, Жан-Клера Тодибо и 90 млн евро за звездного форварда.

Сообщается, что Барселона находится в раздумьях относительно выдвинутых условий.

Добавим, что Неймар пропустил первый тур Лиги 1 и, скорее всего, не сыграет в ближайших матчах ПСЖ через гнев фанатов парижского клуба.

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ПСЖ отстранил Неймара от тренировок с командой
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Теги
Испания Трансферы Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Трансферы Барселоны Неймар в Барселону
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