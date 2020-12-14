Нападник ПСЖ Неймар дізнався результати попереднього обстеження після травми у матчі проти Ліона.

Інцидент трапився вже наприкінці матчу. Неймара винесли з поля на ношах, а Тьяго Мендес, який сфолив проти свого земляка, отримав справедливе вилучення.

Ліон обіграв ПСЖ та опустив парижан на 3 місце – Неймара брутально зламали і винесли з поля на ношах

За інформацією AS, нападник ПСЖ зумів уникнути серйозної травми – лікарі вже встановили, що перелому гомілки немає. Детальний діагноз стане відомий після ретельного медобстеження.

Винуватець теж уже встиг попросити вибачення. "Помилки трапляються, але я тут, щоб щиро перепросити у Неймара. Сподіваюся, це не серйозно", – сказав Мендес на відео у своєму Інстаграмі.

Мессі заважає Барселоні, "прокляття" Конте та монументальні Рамос і Холанд – 10 уроків групового етапу ЛЧ