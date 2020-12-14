Нападающий ПСЖ Неймар узнал результаты предварительного обследования после травмы в матче против Лиона.

Инцидент произошел уже в конце матча. Неймара унесли с поля на носилках, а Тьяго Мендес, который сфолил против своего земляка, получил справедливое удаление.

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По информации AS, нападающий ПСЖ сумел избежать серьезной травмы – врачи уже установили, что перелома голени нет. Детальный диагноз станет известен после тщательного медобследования.

Виновник тоже уже успел попросить прощения. "Ошибки случаются, но я здесь, чтобы искренне извиниться перед Неймаром. Надеюсь, это не серьезно", – сказал Мендес на видео в своем Инстаграме.

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