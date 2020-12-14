ПСЖ та Ліон з'ясовували сильнішого в 14 турі Ліги 1. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 14 тур

ПСЖ – Ліон – 0:1

Гол: Кадевере, 35

Вилучення: Мендеш, 90+9

Команда Томаса Тухеля підійшла до центрального матчу туру на другій позиції – Лілль виграв свій матч та обійшов парижан в турнірній таблиці. Ліон у випадку звитяги над головним фаворитом сезону опускав ПСЖ на 3 місце. Томас Тухель дещо несподівано залишив у запасі Кіліана Мбаппе – атакувальне тріо склали Неймар, Ді Марія та Кін.

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Саме "ткачі" відкрили рахунок на 35-й хвилині. Господарі провалилися в захисті, а Тіно Кадевере реалізував вихід віч-на-віч з Навасом після пасу Екамбі. 0:1 – Ліон пішов на перерву переможцем. У другому таймі Тухель все ж кинув у бій Мбаппе, але парижани так і не зуміли вразити ворота Ліона. Останні хвилини запам'яталися травмою Неймара та вилученням Мендеша – бразильця винесли з поля на ношах.

Команда Руді Гарсії набрала 29 пунктів – стільки ж у Лілля. ПСЖ впав на 3 місце з 28 очками.

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