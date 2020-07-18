ПСЖ познущався з Васланда перед дуеллю з Маліновським і Ко у Лізі чемпіонів

ПСЖ провів спаринг з бельгійським клубом в рамках підготовки команди до матчів плей-офф Ліги чемпіонів.

Товариський матч

ПСЖ – Васланд-Беверен – 7:0

Голи: Вукотіч, 21 (аг.), Неймар, 28 (пен.), Ікарді, 47, Мбаппе, 60, Шупо-Мотінг, 65, 66, Мбе Со, 93

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ПСЖ без сумніву вважався фаворитом поєдинку і дива не трапилось. Матчі відбувався за схемою 4 тайми по 30 хвилин.

У кожному з цих відрізків гри парижани забили по два м'ячі, лише в останній чверті глядачі побачили лише один гол. По одному м'ячу відзначились головні зірки паризького клубу – Неймар, Ікарді та Мбаппе.

Нагадаємо, чемпіонат Франції завершився достроково, де парижани здобули золоті медалі, тому Неймар і компанія готуються до відновлення Ліги чемпіонів завдяки спарингам. У чвертьфіналі на ПСЖ очікує грізна Аталанта разом із лідером збірної України Русланом Маліновським.

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