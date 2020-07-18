Неймар и Икарди оригинально разыграли пенальти – аргентинский форвард ПСЖ едва не опозорился

Звезды ПСЖ решили покуражиться в рамках подготовки к возобновлению сезона Лиги чемпионов.

ПСЖ уничтожил бельгийский Васланд-Беверен (7:0) в рамках товарищеской встречи.

ПСЖ поиздевался над Васландом перед дуэлью с Малиновским и Ко в Лиге чемпионов

Курьезный эпизод произошел во время третьго гола парижан. Арбитр назначил пенальти в ворота бельгийцев, который традиционно взялся пробивать Неймар. Однако бразилец решил схитрить и вместо удара отдал пас на Икарди, который в борьбе с защитниками едва сумел переправить мяч в ворота.

Напомним, в четвертьфинале ЛЧ ПСЖ ожидает грозная Аталанта вместе с лидером сборной Украины Русланом Малиновским.

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