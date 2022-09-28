Неймар став жертвою брутального фолу – тренер Бразилії звинуватив суперника у спробі зламати зірку перед ЧС-2022
Неймар навіть у товариських матчах страждає від грубощів з боку гравців суперників.
Захисник Тунісу Ділан Бронн отримав пряму червону картку за жорсткий фол проти головної зірки бразильців. Ні рахунок 1:4, ні товариський статус матчу не зупинили представника Салернітани. Головний тренер збірної Бразилії Тіте лютував і після гри прямо звинуватив тунісців у полюванні на Неймара.
"Ми знали, що матч буде конкурентним і бойовим, але я навіть уявити не міг того, що сталося з Неймаром. Це крок, щоб вивести гравця з чемпіонату світу. Ми ризикуємо, ставимо основних гравців на спаринги, а потім трапляються такі ситуації. З цим треба щось робити", – наводить слова Тіте Daily Mail.
Додамо, що до старту чемпіонату світу в Катарі залишилося менш ніж два місяці (20 листопада), тому гравці дуже не хочуть мати проблеми зі здоров'ям.
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