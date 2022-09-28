Захисник Тунісу Ділан Бронн отримав пряму червону картку за жорсткий фол проти головної зірки бразильців. Ні рахунок 1:4, ні товариський статус матчу не зупинили представника Салернітани. Головний тренер збірної Бразилії Тіте лютував і після гри прямо звинуватив тунісців у полюванні на Неймара.

amistoso segundo o dicionário:

adjetivo

1. que é próprio de amigo(s); com amizade; amigável, afetuoso.



2. que tem tendência a mostrar-se amigo; propenso à amizade.



O zagueirão Bronn, da Tunísia, acabou expulso depois dessa entrada nada amigável no Neymar pic.twitter.com/8Wpd1VaUtw — ge (@geglobo) September 27, 2022

"Ми знали, що матч буде конкурентним і бойовим, але я навіть уявити не міг того, що сталося з Неймаром. Це крок, щоб вивести гравця з чемпіонату світу. Ми ризикуємо, ставимо основних гравців на спаринги, а потім трапляються такі ситуації. З цим треба щось робити", – наводить слова Тіте Daily Mail.

Додамо, що до старту чемпіонату світу в Катарі залишилося менш ніж два місяці (20 листопада), тому гравці дуже не хочуть мати проблеми зі здоров'ям.

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