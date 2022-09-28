Защитник Туниса Дилан Бронн получил прямую красную карточку за жесткий фол против главной звезды бразильцев. Ни счет 1:4, ни товарищеский статус матча не остановили представителя Салернитаны. Главный тренер сборной Бразилии Тите злился и после игры прямо обвинил тунисцев в охоте на Неймара.

amistoso segundo o dicionário:

adjetivo

1. que é próprio de amigo(s); com amizade; amigável, afetuoso.



2. que tem tendência a mostrar-se amigo; propenso à amizade.



O zagueirão Bronn, da Tunísia, acabou expulso depois dessa entrada nada amigável no Neymar pic.twitter.com/8Wpd1VaUtw — ge (@geglobo) September 27, 2022

"Мы знали, что матч будет конкурентным и боевым, но я даже представить не мог того, что произошло с Неймаром. Это шаг, чтобы вывести игрока из чемпионата мира. Мы рискуем, ставим основных игроков на спарринги, а потом случаются такие ситуации. С этим нужно что-то делать", – приводит слова Тите Daily Mail.

Добавим, что до старта чемпионата мира в Катаре осталось менее двух месяцев (20 ноября), поэтому игроки очень не хотят иметь проблемы со здоровьем.

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