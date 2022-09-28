Неймар стал жертвой брутального фола – тренер Бразилии обвинил соперника в попытке сломать звезду перед ЧМ-2022
Неймар даже в товарищеских матчах страдает от грубости со стороны соперников.
Защитник Туниса Дилан Бронн получил прямую красную карточку за жесткий фол против главной звезды бразильцев. Ни счет 1:4, ни товарищеский статус матча не остановили представителя Салернитаны. Главный тренер сборной Бразилии Тите злился и после игры прямо обвинил тунисцев в охоте на Неймара.
"Мы знали, что матч будет конкурентным и боевым, но я даже представить не мог того, что произошло с Неймаром. Это шаг, чтобы вывести игрока из чемпионата мира. Мы рискуем, ставим основных игроков на спарринги, а потом случаются такие ситуации. С этим нужно что-то делать", – приводит слова Тите Daily Mail.
Добавим, что до старта чемпионата мира в Катаре осталось менее двух месяцев (20 ноября), поэтому игроки очень не хотят иметь проблемы со здоровьем.
Аргентина и Бразилия продолжают феерить в спаррингах – Месси дублем наказал динамовца, новичок Барсы затмил Неймара