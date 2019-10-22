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Неймар сподівається повернути прихильність фанатів ПСЖ

13:50 154 Читать на русском
Неймар сподівається повернути прихильність фанатів ПСЖ
Неймар / Фото ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар прокоментував напружені стосунки з вболівальниками парижан.

"Я щасливий зараз. Я – гравець ПСЖ, професіонал. Хочу докласти усіх зусиль, щоб допомогти клубу досягти успіхів у всіх турнірах.

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Сподіваюся, з часом любов уболівальників повернеться. Їхня реакція нормальна. Розумію, що вони відчувають. Але прошу зрозуміти і мене теж. Я хотів знайти своє щастя в Іспанії, але все ж залишився в ПСЖ", – цитує Неймара L'Equipe.

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Фанати чинного чемпіона Франції не можуть пробачити зірковому бразильцю його бажання влітку покинути клуб. В поточному сезоні Ліги 1 Неймар провів 5 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Іспанія футбольні фанати Неймар Неймар
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