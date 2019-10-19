Неймар вкотре постраждав від французьких вболівальників – ім'я бразильця поруч із назвою порноролика

Нападник ПСЖ Неймар вчергове потрапив у немилість французьких вболівальників у матчі 10-го туру Ліги 1 проти Ніцци.

Фанати Ніцци вивісили баннер: "Неймар – Отей: дві дівчини, один стакан" на матчі 10-го туру чемпіонату Франції проти ПСЖ, повідомляє RMC.

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Вболівальники Ніцци, скоріш за все, порівняли бразильця із популярним французьким актором Даніелем Отеєм. Що стосується фрази "Дві дівчини, один стакан", то це назва бразильського короткометражного порноролика.

Нагадаємо, ПСЖ переміг Ніццу (4:1) і продовжує лідирувати в турнірній таблиці, набравши 24 очка.

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