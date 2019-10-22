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Неймар надеется вернуть расположение фанатов ПСЖ

13:50 43 Читати українською
Неймар надеется вернуть расположение фанатов ПСЖ
Неймар / Фото ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар прокомментировал напряженные отношения с болельщиками парижан.

"Я счастлив сейчас. Я – игрок ПСЖ, профессионал. Хочу приложить все усилия, чтобы помочь клубу добиться успехов во всех турнирах.

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Надеюсь, со временем любовь болельщиков вернется. Их реакция нормальная. Понимаю, что они чувствуют. Но прошу понять и меня тоже. Я хотел найти свое счастье в Испании, но все же остался в ПСЖ", – цитирует Неймара L'Equipe.

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Фанаты действующего чемпиона Франции не могут простить звездному бразильцу его желание летом покинуть клуб. В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 5 матчей, в которых отметился 4-мя голами.

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ПСЖ ПСЖ Испания футбольные фанаты Неймар Неймар
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