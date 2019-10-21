В Мексиці на трибунах відбулась масова бійка фанатів – десятки постраждалих

Мексиканські вболівальники дуже запальні, що і було доведено під час матчу місцевого чемпіонату.

В рамках 14-го туру чемпіонату Мексики зустрічались принципові суперники – Атлетіко Сан-Луїс і Керетаро.

Гравці мексиканського клубу під час матчу влаштували бойкот – суперник забив їм двічі у цей час

Наприкінці зустрічі, коли гості перемагали з рахунком 2:0, на трибунах зав'язалась бійка. Фанати суперників не шкодували майно стадіону для нанесення травм один одному. Звичайні глядачі були змушені вибігати на поле, щоб не потрапити "під роздачу".

За даними ESPN, постраждали 37 осіб. Матч зупинили на 85-й хвилині, він так і не був завершеним. Керівництво чемпіонату прийматиме рішення щодо результату зустрічі.

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