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В Мексиці на трибунах відбулась масова бійка фанатів – десятки постраждалих

18:32 202 Читать на русском
В Мексиці на трибунах відбулась масова бійка фанатів – десятки постраждалих
Мексиканські вболівальники / Фото AP

Мексиканські вболівальники дуже запальні, що і було доведено під час матчу місцевого чемпіонату.

В рамках 14-го туру чемпіонату Мексики зустрічались принципові суперники – Атлетіко Сан-Луїс і Керетаро.

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Наприкінці зустрічі, коли гості перемагали з рахунком 2:0, на трибунах зав'язалась бійка. Фанати суперників не шкодували майно стадіону для нанесення травм один одному. Звичайні глядачі були змушені вибігати на поле, щоб не потрапити "під роздачу".

За даними ESPN, постраждали 37 осіб. Матч зупинили на 85-й хвилині, він так і не був завершеним. Керівництво чемпіонату прийматиме рішення щодо результату зустрічі.

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