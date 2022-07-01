Єдиним реальним напрямком для 30-річного бразильця залишається АПЛ, інформує 90min.

ПСЖ прагне якнайшвидше здихатися Мессі та Неймара

ПСЖ досі вагається, чи відпускати Неймара перед чемпіонатом світу 2022 року. Свого часу катарські боси парижан запрошували зірку з ціллю рекламувати свій турнір, але зараз ситуація дещо інша. Поки чемпіон Франції думає, посередники вже роблять перші кроки в напрямку Туманного Альбіону. Челсі і обидва Манчестери проінформували, що цього літа є хороша можливість підписати бразильця.

Значну частину минулого сезону Неймар пропустив через травми, награвши лише 28 поєдинків і оформивши 13+8. Бразилець досі утримує звання найдорожчого футболіста світу – влітку 2017-го ПСЖ заплатив Барселоні 222 млн євро.

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