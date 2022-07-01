У Парижі переглянули підхід до побудови суперкоманди. Лео Мессі та Неймар стали жертвами.

ПСЖ змінює стратегію: менше лінивих зірок, більше конкурентних футболістів. Керівництво клубу хоче якнайшвидше позбутися Мессі та Неймара, повідомляє El Partidazo de COPE.

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У Парижі розуміють, що продати 35-річного аргентинця та 30-річного бразильця буде дуже складно, адже мало хто готовий задовольнити їхні претензії щодо космічної зарплати.

Зміна вектора відбувається під впливом нового спортивного радника Луїша Кампуша. Натомість наступний тренер ПСЖ Крістоф Гальтьє вже готує нові ролі для Мессі та Неймара.

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