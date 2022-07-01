Единственным реальным направлением для 30-летнего бразильца остается АПЛ, информирует 90min.

ПСЖ стремится как можно быстрее избавиться от Месси и Неймара

ПСЖ по-прежнему колеблется, отпускать ли Неймара перед чемпионатом мира 2022 года. В свое время катарские боссы парижан приглашали звезду с целью рекламировать свой турнир, но сейчас ситуация несколько иная. Пока чемпион Франции думает, посредники уже делают первые шаги в направлении Туманного Альбиона. Челси и оба Манчестера проинформировали, что этим летом есть хорошая возможность подписать бразильца.

Значительную часть прошлого сезона Неймар пропустил из-за травм, наиграв всего 28 поединков и оформив 13+8. Бразилец до сих пор удерживает звание самого дорогого футболиста мира – летом 2017 года ПСЖ заплатил Барселоне 222 млн евро.

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