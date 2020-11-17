"Ми спокійні, і я налаштований оптимістично. Сподіваюся, син залишиться в Реалі. Скоро все вирішиться", – цитує Хорхе Рамоса El Chiringuito de Jugones.

ПСЖ не буде намагатися підписати Рамоса, – Le Parisien

Чинний контракт 34-річного Серхіо з королівським клубом розрахований до літа 2021-го. Представники захисника розраховують продовжити співпрацю з "вершковими" на два сезони, хоча у Мадриді діє негласне правило, про підписання контрактів з віковими гравцями лише на один рік.

Нагадаємо, Рамос захищає кольори Реала з 2005 року.

"Він не може чекати на Реал усе життя": Зізу проганяють через "cуїцидальне" рішення – Пересу підкинули 6 кандидатів