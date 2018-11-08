"Локомотив, Динамо, Зеніт і УЄФА всіх обманювали" – як нова порція викривальних даних Football Leaks б'є по Росії

Хакери спільно з журналістами-розслідувачами європейських видань продовжують розсекречувати документи, пов'язані з найвищим керівництвом футболу. Football Leaks пройшлись і по провідних клубах Росії, які порушували фінансовий фейр-плей за допомогою держави.

Понад 7 років тому УЄФА ввів поняття чесної гри в аналіз фінансування футбольних команд. Далі так жити було неможливо. Через таких, як Роман Абрамович у Челсі, а також представників нафтових держав у Манчестер Сіті (ОАЕ) та ПСЖ (Катар), сталося вибухове збільшення зарплат і трансферних витрат на футболістів, а загальна заборгованість європейських кубів зросла до космічних 7,6 мільярда євро. Відтоді, як правила набули чинності, клуби, які змагаються в єврокубках, повинні показувати свою звітність і доводити, що у них відсутні економічні проблеми, серйозні заборгованості та "життя не по засобах". Як видно з опублікованих документів, у клубів з Росії від початку великі проблеми з дотриманням фінансового фейр-плей (ФФП). Однак Європейський футбольний союз чомусь дуже непослідовно карав представників РПЛ (за порушення цих правил можна отримати від серйозного штрафу до дискваліфікації з єврокубків).

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1,65 мільярда з державної кишені – такого навіть шейхи собі не дозволяли

Загалом російські команди отримали від держави надзвичайно щедру винагороду, яка виходить далеко за рамки будь-якого поняття чесної гри. Пітерський Зеніт та московські Локомотив і Динамо отримали 1,65 мільярда євро тільки після введення ФФП. Це робилось і досі здійснюється з метою обійти правила УЄФА. Такого зухвальства навіть шейхи-власники Манчестер Сіті та ПСЖ собі не дозволяли! І в цій ситуації, м'яко кажучи, не до кінця зрозуміла позиція верховного футбольного органу Європи. Деякі команди, як-то Рубін і московське Динамо, вони викидають з єврокубків, а деяким пробачають усе.

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"УЄФА приховав фінансовий допінг у державних футбольних клубах Росії", – під такою назвою опубліковане розслідування порушень ФФП згаданими організаціями. За правилами Європейського футбольного союзу, акціонери не можуть вливати у свої команди гроші, які не відповідають ринковій вартості, а також під забороною суттєве донорство від компаній, які належать або є близькими до власників. Та нові витоки даних від Football Leaks, опубліковані сайтом The Black Sea, свідчать, що УЄФА знав про накачування клубів сотнями мільйонів державних коштів, але вдав, що не бачить у цьому проблеми.

Зеніт і Газпром – спонсор клубу і.. УЄФА

Пітерський клуб, в якому досі працює тренером екс-півзахисник збірної України Анатолій Тимощук, зацікавив фінансові органи контролю ще в листопаді 2013-го року. В УЄФА запідозрили, що Газпром, який спонсорує і Європейський футбольний союз, і Зеніт, вливає у свою команду гроші незаконним шляхом. На рахунок клубу надійшли 2 транші. У них була дуже оригінальна назва: "Головний спонсор 1" і "Головний спонсор 2". За першим приховували Газпром, за другим ще 8 дочірніх або близьких до російського де-факто монополіста компаній.

Натхненником розслідування став Жан-Люк Дегане. Колишній Прем'єр-міністр Бельгії, який у 2009-му році став головою сформованої Робочої групи з фінансового контролю клубів, а з червня 2012-го був провідним членом Інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів, активно взявся за Зеніт. Він захворів на рак підшлункової і помер під час відпочинку в травні 2014-го. Перед тим його особливо зацікавили напрочуд вигідні спонсорські угоди з Газпромом. Річні надходження фінансового гіганта оцінюють у понад 100 мільярдів євро, і це дає Зеніту практично безлімітний ресурс. У швейцарському Ньйоні 13-го листопада 2013-го генеральний, фінансовий та виконавчий директор клубу спробували виправдати спонсорські надходження на 113 мільйонів євро.

Якими були їхні аргументи? "У Росії бідне населення, а місцева Прем'єр-ліга нездатна генерувати кошти, які отримують їхні колеги з європейських клубів. Неконтрольоване цифрове піратство унеможливлює доходи з продажу телеправ, тож державні субсидії неминучі. Якщо виконувати правила ФФП прямо зараз, клуби змушені будуть продавати своїх найкращих гравців. Це зменшить їхню конкурентоспроможність на євроарені, і фанати перекинуться з футболу на хокей. Усі ці негативні явища відбудуться напередодні ЧС-2018", – аргументували і водночас м'яко погрожували представники Зеніта.

Схоже, остання теза вплинула на УЄФА, який вирішив урегулювати справу проти Зеніта таємною угодою у травні 2014-го, що дозволило пітерцями уникнути виключення з Ліги чемпіонів. Ця справа не є унікальною, хоча її цинізм вражає – це величезна і несправедлива перевага клубів з багатенькими власниками над конкурентами. Скажімо, представники клубу вирішили, що Газпрому дозволено виділити за 6 років понад 600 мільйонів євро, адже Зеніт заявив, що зможе почати виконувати правила ФФП лише з 2017-го. Водночас деякі клуби Східної Європи було виключено з єврокубків за значно менші порушення.

Фінансовий допінг у "Клубі Путіна" як перший тест для ФФП

У червні 2013-го Зеніт заявив, що вийшов за межі ліміту беззбитковості на 5 мільйонів євро, довівши свої цифри до 20 млн. Клубу пробачили, кваліфікувавши цей дефіцит як стерпний. Однак представникам органу контролю клубних фінансів УЄФА видалось підозрілим, що із 171-го млн євро заявлених прибутків 101 мільйон склали надходження від спонсорів. Зеніт приховав, що це кошти його головного інвестора – Газпрому. Ця компанія виплатила майже 21 мільйон за рекламу. Таємничий "Головний спонсор 2" виділив ще понад 80 млн євро.

Дегане висунув вимоги надати копії та розбивку цих спонсорських угод. Коли документи надійшли, стало зрозуміло: це абсолютна фальсифікація дотримання фінансового фейр-плею. Чого тільки варті назви цих 8-и інших "рекламних партнерів": Газпромбанк, Газпром Німеччина (дивно, чому німецька компанія (також спонсор Шальке та УЄФА) фінансує російський клуб, чи не так?), Газпром Нафта, Приватний пенсійний фонд Газфонд тощо. Їх аж ніяк не можна було вважати інвесторами, не пов'язаними з власниками.

Реально незалежні спонсори підтримали команду аж на 14 млн євро. Та навіть тут розслідувачі вбачають обман. Компанією Металоінвест Холдинг керував Алішер Усманов, який також інвестував у лондонський Арсенал і керував компанією... Газпром Інвестхолдингс до кінця 2014-го. Отож, реально фактичний власник і спонсор Зеніта покрив 66% "прибутків" клубу за звітний рік.

Фейкове розслідування Зеніта?

Зазвичай, як це було у випадку Ман Сіті та ПСЖ, УЄФА залучає незалежні аудиторські компанії, які вивчають та оцінюють справедливу вартість задокументованих спонсорських угод. У цьому випадку сам Зеніт найняв австралійську компанію Repucom та ініціював начебто об'єктивне розслідування. Тодішній генеральний директор клубу Максим Митрофанов через півроку заявив, що фактично Газпром не тільки не переплачував, а ще й недоплачував! Зеніт начебто виконував прохання компанії, які ніде не було задокументовано.

Наприклад, надавав Газпрому сервіси гостинності, недоступні іншим спонсорам. Зокрема, його представникам дозволяли перебувати в роздягальні команди, надавали місця на офіційних вечерях і заходах, виділялись VIP-квитки. Митрофанов також запевняв, що гравці Зеніта були зобов'язані вітати працівників Газпрому з днем ​​народження, а ще їхніх партнерів та чиновників. Крім цього, футболісти брали участь в заходах компанії, різних фотосесіях, соціальних програмах і навіть відвідували офіси, щоб давати автографи.

Гендир пітерців також зазначив, що Зеніт брав участь у повному перезапуску РПЛ, спрямованому на зростання доходів від ліги, а проект було реалізовано спільно з компаніями Deloitte і... Repucom. Чи не було в такому разі конфлікту інтересів, запитують журналісти-розслідувачі? Тим дивніше було згодом бачити, цифри зі, здавалося б, незалежної оцінки, які з'явились у фінансовому повідомленні Зеніта за декілька місяців до завершення відповідного звіту.

Repucom завершив свій аналіз, і в ньому вже були інші цифри. Переписувались свої ж дані за 2012-й рік! Щоправда дефіцит все ще залишався вагомим: 92 млн євро за 2 роки, що перевершувало всі ліміти. Тож УЄФА оголосив Зеніт порушником ФФП.

Виключення з Ліги чемпіонів – як уникнути невідворотнього

Замість невиліковно хворого Дегане на посаду начальника слідчої палати було призначено Браяна Квінна. Зеніт намагався переконати його залишити клуб на плаву і не карати жорсткими санкціями. Бізнес-план клубу виявився нахабним. Спершу зменшили вливання Газпрому до 74 млн євро у 2012-2013 рр., але потім збільшили до 90 у наступні 4 роки. "Давайте ми будемо дотримуватись правил уже з 2017-го", – запропонували росіяни. Тобто за 6-річний термін планують накачати клуб на суму понад 600 мільйонів євро. Як на це відреагували інспектори УЄФА? Скромний штраф (6 млн євро), певні обмеження на витрати та підвищений моніторинг протягом 3-х років. Питання, як і справу, з легкістю закривають за згодою сторін шляхом так званого врегулювання. Чи десь на сайті футбольного союзу сказано, що Зеніт і надалі обманюватиме весь світ та обходитиме ФФП? Ні. Подібні фактично секретні угоди дозволили уникнути великих проблем Ман Сіті, ПСЖ та Монако.

Невдовзі після цієї угоди Квінн залишає посаду головного слідчого – на знак протесту. Його міняє італійський професор економіки Умберто Лаго. Нова політика УЄФА: великим (зокрема, і у фінансовому плані) клубам можна все, для менших у нас відлучення від єврокубків та максимально суворі санкції. "Ділова частина футболу зацікавлена в тому, щоб великі клуби мали спокій. У менших немає права голосу", – заявив власник румунського Ботошані Валеріу Іфтіме, якому дивом вдалося уникнути автоматичного бану, хоча на цьому наполягав головний слідчий від футбольної організації.

Локомотив і Динамо також підписують космічні спонсорські угоди

Держава допомогла уникнути величезного дефіциту бюджету не лише Зеніту. Московські Локомотив (там грає інший екс-гравець збірної України Тарас Михалик) та Динамо серед інших фаворитів. Ці клуби за 2 роки отримали від спонсорів 200 і 180 млн євро відповідно. Однак, як і у випадку з Зенітом, це лише шахрайські операції з державою РФ. Так, 90% акцій Локо володіє Російська залізниця, чиї доходи складають орієнтовно 20 мільярдів євро на рік. Це фактично теж компанія-монополіст. Решту акцій тримає державний ВТБ Банк, який володів і Динамо М до грудня 2016-го. "Залізничники" не приховували, що 86% бюджету, який становить 220 млн євро, покриває їхній власник через спонсорські угоди. Аналогічна ситуація в Динамо, де банк виплачує 96% зі всіх спонсорських угод або 85% з бюджету 211 мільйонів євро.

Коли УЄФА вирішив перевірити справжню ринкову вартість згаданих контрактів, він надав можливість клубам з Москви... самим обрати аудиторську фірму. Виявилось, що суми спонсорської підтримки Локомотива перебільшили на 100%, з 87 на 187 млн євро. Динамо взагалі накрутили вартість на тисячу відсотків. Угоди, які коштують лише 9 млн євро, оцінили на 90. Відтак реальний дефіцит Локомотива склав приблизно 100 мільйонів. У Динамо цифри ще вагоміші – 192 млн євро.

Якщо дивитись на оновлені фінансові звіти за 2014-й рік, динамівці змушені були збільшити дефіцит до 300 млн євро. Натомість Локомотив отримав чудодійне фінансове зцілення. Вартість нових спонсорських угод, щоправда, дивним чином нагадувала ті, які укладали з Російською залізницею. Настав час розборок у Швейцарії. Динамо чесно визнав, що ВТБ покриває 96% бюджету і без цих коштів клуб розвалиться. Там визнали, що для виживання їм потрібно отримувати по 90 млн євро від державного банку за наступні 5 років (540 в сумі). Умберто Лаго закликав слідчу палату дискваліфікувати команду на 1 рік з єврокубків через 300-мільйонний, хоч і в певному розумінні уявний, дефіцит.

Навіть Реал Мадрид таким щедрим "спонсорам" позаздрить

При цьому Динамо отримало свою вигоду з цієї афери. Воно домоглось нерозголошення угоди про те, що клуб отримуватиме підтримку на 500 млн євро. Згодом же ВТБ просто продав клуб за 1 рубль і назвав себе лише його головним партнером: "Ми вважаємо, що ця сума відповідає ринковій вартості угод". Таким цікавим чином було все обставлено.

Локомотив же пішов дещо хитрішим шляхом. "Залізничники" завели стару пісню Зеніта про нерозвинутий футбольний ринок у їхній країні та низький рівень доходу на душу населення в Росії порівняно з європейськими країнами. А потім Локо взяв і представив нового вагомого спонсора. ООО Фінресурс, незважаючи на всі проблеми і скарги на рівень життя в РФ, з березня до кінця 2014-го зумів підтримати клуб на вражаючі 95 млн євро, що відчутно більше, ніж 41,5 млн за рік до того. Більше того, новий партнер за пару років ще й блискавично скоротить щорічні збитки і гарантує 521 мільйон євро за 5 років спонсорства. Реал, Манчестер Юнайтед, навіть той же ПСЖ сховаються зі своїми рекордними спонсорськими контрактами з відомими на весь світ компаніями!

Ось тільки була одна проблемка. Фінресурс насправді виконував лише трохи більшу роль, ніж посередник при відправленні коштів з Російської залізниці на рахунки Локомотива. Усе заради того, щоб приховати суть: фактично власник клубу і далі щедро фінансує його потреби в обхід усіх норм фінансового фейр-плей, створюючи тільки ілюзію беззбитковості. Та попри це УЄФА підготував мирову угоду з майбутніми чемпіонами Росії, оштрафувавши на якихось 1,5 млн євро і хибно запевняючи усіх, що клуб представив новий бізнес-план та сприятливі спонсорські угоди, які покращать його баланс за декілька років.

Проте представники Football Leaks стверджують, що Лаго та Європейський футбольний союз знали про роздутість і шахрайський характер цих угод. За рік до ЧС-2018 УЄФА зняв останні обмеження та строгий контроль із Зеніта та Локомотива. І тепер ті ж пітерці фігурують у звітах відомої компанії Deloitte Football Money League як 23-й найбагатший клуб Європи з прибутками на рівні 180 млн євро. На прохання журналістів, які розслідують підозрілі справи, пояснити і прокоментувати цю ситуацію обидва клуби так і не відповіли.