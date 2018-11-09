Неймар обошелся ПСЖ в 252 млн евро, – Football Leaks

Издание Football Leaks опубликовало доселе неизвестные детали перехода Неймара из Барселоны в ПСЖ, который состоялся летом 2017 года.

Более года назад – 3 августа 2017-го Неймар решился покинуть Барселону и перешел в ПСЖ за рекордные в истории футбола 222 млн евро. По крайней мере, так казалось в то время. Результаты расследования показывают, что на самом деле трансфер бразильца обошелся парижанам еще дороже – в целых 252 млн евро, сообщает Marca со ссылкой на Football Leaks.

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По информации источника, ПСЖ вынужден был заплатить еще по 10,7 млн евро агентам Неймара – отцу бразильца и израильтянину Пини Захави. Кроме того, французский клуб также уплатил 8,7 млн евро Сантосу, воспитанником которого является нападающий, в качестве "платежа солидарности".

Интересно, что наибольшие проблемы возникли с оплатой услуг 75-летнего Пини Захави. Сначала агент предлагал ПСЖ оплатить свои услуги, перечислив деньги в оффшор на Мальте, а позже – на Кипре. Парижане на это предложение не согласились, а осуществили платеж на территории Израиля.

Сам же Неймар подписал контракт с ПСЖ на 5 лет с зарплатой 30 млн евро за сезон.

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