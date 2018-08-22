Неймар віддає 85% рекламних прибутків своїм батькам

Форвард ПСЖ Неймар отримує лише 15% зароблених грошей на рекламі.

Неймар заробив на рекламі 22,6 млн євро, проте отримав лише 15% з цих прибутків, які йому виплатили 13 спонсорів.

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Як повідомляє Folha de Sao Paolo, інші кошти пішли на рахунок батька футболіста ПСЖ. Він є керівником компанії NR Sport.

До компанії також має відношення мати гравця. Таке рішення щодо розподілу прибутків батьки прийняли ще в 2006 році, коли бразильцю було 14 років.

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