Неймар хотел бы вернуться в Барселону – Бартомеу поставил бразильцу ультиматум, – СМИ

Нападающий ПСЖ Неймар был бы не против снова поиграть вместе с Лео Месси.

Неймар побывал на тренировочной базе Барселоны и рассказал своим друзьям что чувствует сильную ностальгию за прежней командой, информирует Mundo Deportivo.

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Бразилец уже не впервые посещает своих экс-одноклубников и, вроде бы, каждый раз признается, что допустил серьезную ошибку, переехав в ПСЖ.

Кроме этого, каталонское издание сообщает, что Неймар продолжает контактировать с некоторыми представителями руководства Барсы на предмет своего возможного возвращения.

На фото: Неймар во время визита в Барселону

Сейчас потенциальный трансфер 26-летнего бразильца считается в "более клубе" миссией, почти невыполнимой, ведь футболист покинул Камп Ноу с громким скандалом. Неймар все еще требует у Барселоны через суд 26 млн евро в качестве бонуса за подписание контракта в 2016 году.

Главным противником возвращения Неймара на Камп Ноу является президент Барселоны Хосеп Бартомеу. После перехода в ПСЖ бразилец назвал босса каталонского клуба клоуном и не раз критиковал хунту "блаугранас". Бартомеу якобы даже слушать не хочет о возвращении бывшей звезды клуба, однако публичные извинения игрока могут перевернуть ситуацию с ног на голову.

Пойдет ли Неймар на уступки Бартомеу? Отпустит ли ПСЖ свою звезду до завершения контракта? Все точки над "и" в этом деле расставит лето 2019-го. Но Неймар уже послал четкий месседж каталонскому гранду – он хочет вернуться.

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