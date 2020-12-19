Наставник ПСЖ Томас Тухель на передматчевій прес-конференції зазначив, що Неймар має проблеми в зоні лівої гомілки, через що більше не зіграє у 2020 році.

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Однак, німецький фахівець має і позитивні новини, інформує RMC Sport. Капітан ПСЖ Маркіньйос вже повернувся до тренувань після пошкодження правого стегна, а Ікарді та Сарабія повернуться до складу вже наступного тижня. Бернат і Данілу Перейра разом із Неймаром мають відновитись вже наступного місяця.

Зазначимо, що ПСЖ проведе один із центральних матчів чемпіонату Франції проти Лілля вже завтра 20 грудня, початок о 22:00.

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