Наставник ПСЖ Тухель на предматчевой пресс-конференции отметил, что Неймар имеет проблемы в зоне левой голени, из-за чего больше не сыграет в 2020 году.

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Однако, немецкий специалист имеет и положительные новости, информирует RMC Sport. Капитан ПСЖ Маркиньос уже вернулся к тренировкам после повреждения правого бедра, а Икарди и Сарабия вернутся в состав на следующей неделе. Бернат и Данилу Перейра вместе с Неймаром должны восстановиться уже в следующем месяце.

Отметим, что ПСЖ проведет один из центральных матчей чемпионата Франции против Лилля уже завтра, 20 декабря, начало в 22:00.

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