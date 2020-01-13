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Неймар: Барса не отпустила меня на Олимпиаду и Копа Америка в 2016-м, однако этим летом я хочу играть на обоих турнирах

13 января 11:22 104 Читати українською
Неймар: Барса не отпустила меня на Олимпиаду и Копа Америка в 2016-м, однако этим летом я хочу играть на обоих турнирах
Неймар / Reuters

Неймар рассказал о своих планах помочь сборной Бразилии на Олимпиаде и Копа Америка, которые состоятся в этом году.

"Как вы думаете, что я собираюсь делать летом? Конечно, я хотел бы сыграть в обоих соревнованиях, но я знаю, что это будет трудно.

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В 2016 году я уже хотел играть и на Олимпиаде и на Копа Америка, но Барса отказалась. Поэтому мне придется обсудить это с клубом, но я бы хотел помочь сборной Бразилии", – цитирует Неймара AS.

Напомним, бразилец все же смог выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и выиграть со своей сборной золотые медали. А вот Копа Америка-2016 обошлась без участия звездного нападающего, и "пентакампеоны" потерпели тотальный провал, вылетев на групповой стадии.

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