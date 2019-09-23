Неймар знову постраждав від фанатів ПСЖ – бразильця закидали різним непотребом прямо на полі

Опальна зірка ПСЖ Неймар не зміг уникнути чергових знущань власних фанатів під час матчу проти Ліона.

Вболівальники французького гранда вкотре пригадали бразильцеві його наполегливі спроби покинути клуб влітку.

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Неймару дісталось під час виконання кутового у матчі 6 туру Ліги 1 проти Ліона. Фани ПСЖ закидали форварда папером та іншим сміттям, яке потрапляло їм під руку. 27-річний гравець ніяк не відреагував на знущання, спокійно перечекав шквал з трибун, і вже потім виконав стандарт.

Нагадаємо, саме Неймар приніс парижанам перемогу над Ліоном, забивши на 87-й хвилині єдиний гол у зустрічі. У попередній грі проти Страсбура трапилась подібна історія – бразилець виграв для своєї команди матч, попри постійні образи від власних вболівальників.

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