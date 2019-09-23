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Неймар знову постраждав від фанатів ПСЖ – бразильця закидали різним непотребом прямо на полі

19:07 304 Читать на русском
Неймар знову постраждав від фанатів ПСЖ – бразильця закидали різним непотребом прямо на полі
Неймар / Reuters

Опальна зірка ПСЖ Неймар не зміг уникнути чергових знущань власних фанатів під час матчу проти Ліона.

 

Вболівальники французького гранда вкотре пригадали бразильцеві його наполегливі спроби покинути клуб влітку.

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Неймару дісталось під час виконання кутового у матчі 6 туру Ліги 1 проти Ліона. Фани ПСЖ закидали форварда папером та іншим сміттям, яке потрапляло їм під руку. 27-річний гравець ніяк не відреагував на знущання, спокійно перечекав шквал з трибун, і вже потім виконав стандарт.

Нагадаємо, саме Неймар приніс парижанам перемогу над Ліоном, забивши на 87-й хвилині єдиний гол у зустрічі. У попередній грі проти Страсбура трапилась подібна історія – бразилець виграв для своєї команди матч, попри постійні образи від власних вболівальників.

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