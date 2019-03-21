Невеш: Буде складно – Україна відмінно провела Лігу націй

Півзахисник збірної Португалії Рубен Невеш поділився очікуваннями напередодні матчу відбору на Євро-2020 проти України.

"Україна відмінно провела Лігу націй, і ми знаємо, що це буде складно, і нам потрібно працювати, щоб перемогти.

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Нові гравці повністю інтегровані в групу. 4-4-2 або 4-3-3, ми готові грати за будь-якої системи. Наразі ми – володарі титулу і є кандидатами на повторне його завоювання.

Ми – команда, яка наповнена якісними гравцями, а з Роналду будемо ще кращими", – цитує Невеша PortugueseSoccer.com.

Нагадаємо, цей матч стане першим для Португалії та України у відборі на Євро-2020. А вже 25 березня обидві команди проведуть поєдинки 2 туру: Україна на виїзді зіграє проти Люксембургу, а Португалія прийме Сербію.

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