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Невеш: Будет сложно – Украина отлично провела Лигу наций

10:23 46 Читати українською
Невеш: Будет сложно – Украина отлично провела Лигу наций

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш поделился ожиданиями накануне матча отбора на Евро-2020 против Украины.

 

"Украина отлично провела Лигу наций, и мы знаем, что это будет сложно, и нам нужно работать, чтобы победить.

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Новые игроки полностью интегрированы в группу. 4-4-2 или 4-3-3, мы готовы играть при любой системе. В данный момент мы – обладатели титула и являемся кандидатами на повторное его завоевания.

Мы – команда, которая наполнена качественными игроками, а с Роналду будем еще лучше", – цитирует Невеш PortugueseSoccer.com.

Напомним, этот матч станет первым для Португалии и Украины в отборе на Евро-2020. А уже 25 марта обе команды проведут поединки 2 тура: Украина на выезде сыграет против Люксембурга, а Португалия примет Сербию.

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Теги
Евро-2020 Украина Украина Португалия - Украина Сборная Украины Рубен Невеш Рубен Невеш Португалия Португалия
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