toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ВОЙВОДИНА ТРАНСФЕРЫ РОМА - ЛАЦИО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НАПОЛИ - ЮВЕНТУС

Неудачный эксперимент Клоппа в видеообзоре матча Шрусбери Таун – Ливерпуль – 2:2

21:35 156 Читати українською
Неудачный эксперимент Клоппа в видеообзоре матча Шрусбери Таун – Ливерпуль – 2:2
Шрусбери Таун – Ливерпуль – 2:2 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль не смог обыграть Шрусбери Таун в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча на сайте "Футбол 24".

 

Кубок Англии, 1/16 финала

Шрусбери Таун – Ливерпуль – 2:2

Голы: Куммингс, 65, 76 – Джонс, 15, Лав, 46 (авт)

Кубок Англии: Ливерпуль неожиданно опозорился в Шрусбери

Юрген Клопп выставил против представителя Лиги 1 (третий по рангу футбольный дивизион Англии) полу резервный состав. Когда в начале второго тайма Ливерпуль вел в счете с преимуществом в два мяча, казалось, что план немца сработает.

Однако Шрусбери не собирался сдаваться и еще до середины второй половины выровнял положение. Выход на поле Салаха и Фирмино ничего не изменил. Теперь Ливерпуль ждет переигровка. И это на фоне постоянных жалоб Клоппа о перегруженном графике.

blog_ava
Голепад Аталанты в видеообзоре матча против Торино – 7:0
00:30
657
Теги
Англия Кубок Англии 2019/20 Шрусбери Таун - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль Видеоновости Кубок Англии Шрусбери Таун Шрусбери Таун
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
4
мин
Борнмут
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук