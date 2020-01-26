Неудачный эксперимент Клоппа в видеообзоре матча Шрусбери Таун – Ливерпуль – 2:2

Ливерпуль не смог обыграть Шрусбери Таун в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча на сайте "Футбол 24".

Кубок Англии, 1/16 финала

Шрусбери Таун – Ливерпуль – 2:2

Голы: Куммингс, 65, 76 – Джонс, 15, Лав, 46 (авт)

Кубок Англии: Ливерпуль неожиданно опозорился в Шрусбери

Юрген Клопп выставил против представителя Лиги 1 (третий по рангу футбольный дивизион Англии) полу резервный состав. Когда в начале второго тайма Ливерпуль вел в счете с преимуществом в два мяча, казалось, что план немца сработает.

Однако Шрусбери не собирался сдаваться и еще до середины второй половины выровнял положение. Выход на поле Салаха и Фирмино ничего не изменил. Теперь Ливерпуль ждет переигровка. И это на фоне постоянных жалоб Клоппа о перегруженном графике.