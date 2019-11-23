Невдалий дебют Максимова у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Ворскла

Ворскла продовжила свою жахливу серію у матчі 15 туру УПЛ проти СК Дніпро-1 (0:1). Дивіться відео гола та головних моментів гри на сайті "Футбол 24".

Одні з найгірших команд останніх турів видали не надто видовищний перший тайм – варті уваги лише удар Коркішко в штангу і подача зі штрафного від Кравченка, яку не зміг замкнути Логінов.

СК Дніпро-1 мінімально переміг Ворсклу завдяки пенальті – невдалий старт Максимова на чолі полтавців

Подібна картина склалася і після перерви – СК Дніпро-1 тиснув на ворота полтавців, але його атакам явно не вистачало гостроти. Зрештою, долю трьох очок вирішив пенальті, який впевнено реалізував Коркішко. 0:1 – Юрій Максимов дебютує у Ворсклі з поразки.