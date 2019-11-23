СК Дніпро-1 мінімально переміг Ворсклу завдяки пенальті – невдалий старт Максимова на чолі полтавців

СК Дніпро-1 зміг здобути перемогу у матчі проти Ворскли, яка перед звітним туром змінила головного тренера.

Господарі мали шестиматчеву серію без перемог, упродовж якої здобули лише один пункт, однак у Ворскли ситуація була ще гіршою. Вісім поразок і одна нічия призвели до закономірної останньої позиції в таблиці і змін на тренерському містку полтавців – Віталій Косовський поступився місцем Юрію Максимову.

Максимов окреслив найближчі плани Ворскли

Початок зустрічі видався вкрай млявим – суперники не завдали жодного удару за перші 20 хвилин і підтвердили своє реноме найгірших команд останніх турів. СК Дніпро-1 впевнено володів м'ячем і все ж спромігся створити кілька моментів ближче до середини тайму. Спочатку Коркішко влучив у штангу, згодом Логінов мав чудовий шанс після подачі Кравченка зі штрафного, однак пробив занадто слабко. Ворскла огризнулася дальнім ударом Скляра, який виявився неточним – логічні 0:0 до перерви.

Другий тайм також не став феєрією – Ворскла помітно втримувала виїзну нічию, а підопічним Михайленка бракувало фантазії в атаці. Зустріч цілком могла завершитися без жодного голу, однак втрутився арбітр. Захисник гостей зіграв рукою у власному штрафному, а Коркішко чітко реалізував пенальти. Полтавці зробили кілька спроб врятувати ситуацію, але навіть 6 доданих хвилин не допомогли – 0:1.

Олександрія без Шарана перемогла Зорю і впритул наблизилась до другого місця

Команда Максимова не змогла вибратися з дна турнірної таблиці – до Львова три очки. Натомість дніпряни скоротили відставання від Маріуполя до двох очок і впритул наблизилися до верхньої шістки УПЛ.