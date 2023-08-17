Гасло життя Лоріса Каріуса – "не щастить у футболі, пощастить в коханні".

Резервний голкіпер Ньюкасла і відома футбольна репортерка Ділетта Леотта стали батьками. Донечку назвали Арією. Цікаво, що вона народилася в одну дату з мамою – 16 серпня.

"Сьогодні я через тебе відродилася. Ласкаво просимо, Аріє. Ти найкращий подарунок, який ми могли побажати", – написала Ділетта під зворушливими світлинами. Матусі 32 роки, а таткові 30.

Футбольна кар'єра Каріуса складається не так благополучно з часів київського фіналу ЛЧ 2017/18, коли його дві грубі помилки поховали Ліверпуль проти Реала. За останні 2,5 роки він провів всього один офіційний матч. Ньюкасл втратив двох воротарів і був змушений випускати Каріуса на фінал попереднього Кубка ліги проти МЮ – тут також поразка німця.

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