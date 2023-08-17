Резервный голкипер Ньюкасла и известная футбольная репортерка Дилетта Леотта стали родителями. Дочь назвали Арией. Интересно, что она родилась в одну дату с матерью – 16 августа.

"Сегодня я через тебя возродилась. Добро пожаловать, Ария. Ты лучший подарок, о котором мы могли пожелать", – написала Дилетта под трогательными фотографиями. Мамочке 32 года, а отцу 30.

Футбольная карьера Кариуса складывается не так благополучно со времен киевского финала ЛЧ 2017/18, когда его две грубые ошибки похоронили Ливерпуль против Реала. За последние 2,5 года он провел всего один официальный матч. Ньюкасл потерял двух вратарей и был вынужден выпускать Кариуса на финал предыдущего Кубка лиги против МЮ – здесь тоже поражение немца.

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