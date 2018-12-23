Реал Мадрид – унікальний клубний чемпіон світу: 7 диво-рекордів, які встановила команда Соларі у фіналі КЧС-2018

Клубний Чемпіонат світу 2018 увінчався вечором рекордів для Мадрида. Реал розгромив Аль-Айн та встановив низку історичних досягнень.

Тренери змінюються, незмінне одне – Король у європейському та світовому футболі залишається той самий. Реал Мадрид знову виграв Клубний Мундіаль. Перший трофей Сонтьяго Соларі як головного тренера переписав історію. "Футбол 24" розповідає про вражаючі рекорди, якими завершився цей короткотривалий, не дуже могутній (якщо брати до уваги кількість серйозних суперників), але все ще статусний турнір.

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Серхіо Рамос – абсолютний рекордсмен серед іспанців у фіналах

Це був 25-й вирішальний поєдинок 32-річного капітана Реала за клуб і збірну, або 30-й фінальний, якщо брати до увагу систему розіграшу Суперкубка Іспанії. Лише Бернд Шустер наважився залишити його за межами складу на один із суперкубків. В усіх інших 29-и зустрічах центрбек зіграв. У суботу, 22 грудня, Рамос побив рекорд хавбека Барселони, свого тезки Серхіо Бускетса – серед іспанців, які провели найбільше ігрового часу в подібних матчах (2563 хвилини).

Ha marcado en dos finales de la Copa de Europa.

Ha marcado en dos finales del Mundial de Clubes.

Ha marcado en dos Supercopas de Europa.



No busquéis. No hay ningún otro defensa en la historia del fútbol que lo haya logrado. pic.twitter.com/CmtxLmKq8x — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 22 грудня 2018 р.

У своїх фіналах він відіграв понад 98% від можливого часу. Із 21-го вирішального матчу за Реал він виграв 16 (4 з 4 у Лізі чемпіонів, 4 з 4 у Клубному Мундіалі). Єдиний з нинішнього складу "вершкових", хто зіграв кожен 21 фінал. Рамос забивав у 2-х фіналах Ліги чемпіонів, Клубного Чемпіонату світу та Суперкубка Європи. Неймовірно як для центрального захисника! НІХТО з оборонців і близько не підійшов до цього досягнення. Загалом лише 8 гравців відзначались у 2-х фіналах Міжконтинентального кубка/Клубного Мундіалю. Серхіо – єдиний захисник у цьому списку.

Реал – перший в історії, хто 3 рази поспіль і 4 загалом виграв Клубний ЧС

Перші, хто тричі поспіль вийшли у фінал Мундіалю серед клубів, ще й стали першими, хто виграв турнір 3-й рік підряд. Навіть, якщо враховувати попередника Клубного Чемпіонату світу, Міжконтинентальний кубок, таке досягнення не підкорялось жодній команді в історії футболу. Реал став одностайним королем Мундіаліто, перевершивши Барселону на 1 трофей суто у турнірі нинішнього формату. Можна було б написати, що покращити подібний рекорд не вдасться нікому. Однак ФІФА готує реформу КЧС, тож не виключено, що незабаром за перемогу в турнірі з Європи змагатиметься не 1 клуб, як зараз, тож і шанси побити рекорд зростуть.

Реал не програв жодного матчу в історії Мундіаліто, плюс найбільше фіналів

Після зміни формату Міжконтинентального кубка Мадрид виграв 10 матчів і 2 звів до нічиєї. Це 7-й титул клубного чемпіона світу (якщо рахувати ще й турнір-попередник) в активі Реала. У Мілана 4 трофеї, у Барселони, Баварії, Інтера та ще низки клубів – 3. До слова, про "россонері". Реал перевершив Мілан за загальною кількістю фіналів у битві за світову корону – 9 проти 8.

Соларі та Льоренте увійшли в ексклюзивні клуби

Сантьяго Соларі став лише 5-м клубним чемпіоном світу і як гравець, і як тренер. Раніше цим шляхом пройшли Луїс Кубілья (Пеньяроль та Насьйональ (Уругвай) і Олімпія Парагвай), Хуан Мухіка (з тим же Насьйоналем), Карло Анчелотті (двічі з Міланом і раз з Реалом) та Зінедін Зідан (з Ювентусом і Реалом тричі). Цікаво, що аргентинець вийшов на 4 хвилини у 2002-му році саме замість Зідана у складі Мадрида.

#OJOALDATO - @marcosllorente ha sido elegido el mejor jugador de la final por el título mundial de clubes, algo que solo habían logrado previamente dos españoles: Raúl (en 1998) y Sergio Ramos en 2014). pic.twitter.com/KOcDlWdMDH — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 22 грудня 2018 р.

Маркос Льоренте ж став лише 3-м в історії турніру іспанцем, хто завоював приз найкращого гравця фіналу. У своєму 71-му матчі за клуб вперше відзначився голом. Його попередники – справжні легенди Реала: Рауль Гонсалес (1998) і Серхіо Рамос (2004).

Тоні Кроос – унікальний рекордсмен КЧС

Німецький півзахисник став першим в історії, хто став клубним чемпіоном світу 5 разів. Усе завдяки перемозі з Баварією у 2013-му та літньому відходу Кріштіану Роналду, в якого також було 4 трофеї до суботнього фіналу. Досягнення португальця повторили Марсело, Модріч, Бейл, Рамос, Карвахаль, Іско, Бензема та Варан.

Іспанія – рекордсмен за кількістю чемпіонств світу серед клубів, Реал – найкращий за титулами

За останні 5 років 24 з 25 найпрестижніших міжнародних турнірів серед клубів (Ліги чемпіонів та Європи, Клубний Чемпіонат світу) виграли представники Іспанії. Єдиний виняток – Манчестер Юнайтед у 2017-му виграв ЛЄ. Відтак Іспанія (11) випередила Бразилію (10) за титулами клубних чемпіонів світу.

Equipos con más títulos internacionales:



#REALMADRID - 28

Al Ahly - 24

Milan - 18

Independiente - 18

Boca -18

Independiente - 18

Barcelona - 17 pic.twitter.com/lz6pAqfYdk — Javier Panzardo (@Javier_Panzardo) 22 грудня 2018 р.

Реал здобув 28 титулів на міжнародній арені. Мадрид збільшив свою абсолютну історичну перевагу, адже у найближчого переслідувача (Аль-Ахлі) 24 трофеї. У "королів" 7 клубних чемпіонств світу, Мілан відстає вже на 3.

Лука Модріч вперше забив у фіналі

Неймовірно, але факт. Здобуття Золотого м'яча-2018 та всіх головних індивідуальних нагород за рік надихнуло Луку Модріча на те, чого він ніколи не робив. Хорватський півзахисник вперше забив гол у фіналі турніру за Реал Мадрид. Починаючи з 2015-го, володар ЗМ щороку забиває у вирішальному матчі Клубного Мундіалю. Модріч продовжив традицію, відзначившись... дебютним голом у сезоні! Маестро голів з дальніх дистанцій.

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1 - Against Al Ain at the FIFA Club World Cup, Luka Modrić has scored his first goal in a final for Real Madrid. Gold. pic.twitter.com/aFyLniC4lD — OptaJose (@OptaJose) 22 грудня 2018 р.

Європа підійшла впритул до шаленого досягнення Південної Америки

Ще коли цей турнір складався з битви двох команд з найсильніших футбольних континентів і мав назву Міжконтинентальний кубок, латиноамериканські клуби встановили неймовірний рекорд: 7 поспіль перемог у 1978-84 роках. Завдяки 100-відсотковій РЕАЛізації Мадрида Європа наблизились до повторення досягнення: наступна перемога на Клубному Мундіалі стане 7-ю. Враховуючи, що європейці виграли 11 з останніх 12 фіналів (тільки Челсі програв Корінтіансу на КЧС-2012), рекорд може впасти вже за рік. А ось у загальному заліку Європа йде у відрив – 32 проти 26 трофеїв Південної Америки.