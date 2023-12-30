Дженоа та Інтер не змогли виявити сильнішого у поєдинку 18-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд гри Дженоа – Інтер на "Футбол 24".

Інтер мав трохи більшу перевагу до перерви, але відкрити рахунок вдалось під кінець першого тайму. Арнаутовіч вдало зіграв на добиванні, підчатувавши на відскок після сейву воротаря.

Дженоа сенсаційно зупинила Інтер – Маліновський і Ко знову засмутили гранда, українець у ролі невидимки

Проте на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Це Дрегушін точним ударом головою замкнув подачу Гудмундссона з кутового. Маліновський вийшов на поле на 62 хвилині, проте українець не вплинув на результат – гра завершилась з рахунком 1:1.